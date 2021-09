Links en rechts reageren boos op Kaag: ’Kiezer in gezicht gespuugd’

GL en PvdA hadden de strategie bedacht om aan elkaar vast te klampen en alleen als duo eventuele kabinetsonderhandelingen aan te gaan. D66-leider Kaag voelde veel voor die zelfbenoemde ’progressieve’ combinatie. Maar VVD en CDA zagen helemaal niets in het linkse verbond. Zij wilden alleen met óf PvdA óf GL samenwerken, ook omdat beide linkse partijen als verliezers uit de verkiezingen kwamen.

Links buitenspel

D66 kiest donderdag eieren voor haar geld en wil verantwoordelijkheid nemen om toch een kabinet te vormen, zonder de partijen van Jesse Klaver en Lilianne Ploumen.

Dat leidt tot gejammer. „Dit kabinet heeft de wooncrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid niet opgelost. Waarom zou dat bij een voortzetting van deze coalitie anders zijn? Wat Nederland nodig heeft is verandering. Dit is meer van hetzelfde”, twittert GL-leider Klaver in een eerste reactie. Dwars, de jongerentak van GL, richt de pijlen op D66. „De ruggegraat van D66 is gemaakt van papier-maché”, vinden zij.

PvdA-leider Ploumen maakt zich op voor een nieuw rondje in de oppositiebankjes. „Onder Rutte 3 zijn woningnood, armoede en dakloosheid toegenomen terwijl de beleggers feest vieren. Dat nu onderhandelingen beginnen over een doorstart is daarmee pijnlijk voor iedereen die het juist anders wil, met meer saamhorigheid en minder eigenbelang. De PvdA gaat met overtuiging vanuit de oppositie laten zien dat eerlijke, sociale en duurzame keuzes voor Nederland mogelijk zijn”, zo laat ze weten.

Wilders

PVV-fractievoorzitter Wilders heeft geen goed woord over voor het besluit van D66-leider Kaag om toch te gaan onderhandelen over voortzetting van de huidige coalitie.

„Kaag spuugt de kiezer recht in het gezicht”, twittert hij. „Weer met hetzelfde wanbeleid en dezelfde leugenaars als tot nu toe.” Wilders valt ook over de opmerking van Kaag dat nieuwe verkiezingen populisten in de kaart zou spelen. Hij denkt dat ze bang is om zelf „afgestraft” te worden.