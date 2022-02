Inchecken Après-ski: dit kun je verwachten in Oostenrijk!

De voorjaarsvakantie is voor veel mensen het ideale moment om richting de Alpen te trekken voor de wintersport. Maar waar moet de Nederlandse vakantieganger rekening mee houden? Kunnen we weer ouderwets naar de après-ski? En zitten de lokale ondernemers wel te wachten op al die Nederlanders? Dat bespreken reisverslaggevers Yteke de Jong en Koen Nederhof in een nieuwe aflevering van de reispodcast Inchecken. Ook bespreekt Yteke het miljardenverlies van KLM, staat de vliegtuigmaatschappij op de rand van de afgrond? En wat voor gevolgen heeft het groeiende tekort aan huurauto’s op vakantiebestemmingen?