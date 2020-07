Linkse partijen stemmen tegen redding KLM

Ook het voormalig lid van de dierenpartij Van Kooten-Arissen, inmiddels met Krol en Otten verenigd in de Partij voor de Toekomst, stemde tegen het steunpakket. Maar dat was een vergissing, die ze kort daarna herstelde.

In tegenstelling tot de sierteelt- en culturele sector krijgt KLM geen subsidiehulp, maar een pakket van leningen. In totaal gaat het om een bedrag van 3,4 miljard euro. De linkse tegenstemmers zijn het niet eens met de voorwaarden die de overheid stelt.

Zonder hulp van Den Haag zou het 101-jarige bedrijf omvallen. Bij KLM werken ruim 30.000 mensen. Als de luchtvaartmaatschappij omvalt, komt Schiphol in de problemen. Schiphol en KLM zijn samen direct goed voor 114.000 banen.

Eén van de voorwaarden aan steun is dat medewerkers met een hoog salaris een deel van hun beloning moeten inleveren. De ingreep in de arbeidsvoorwaarden door het kabinet zorgde voor ongemak in de Kamer. Een voorstel van CDA en SGP om inkomens tot anderhalf keer modaal zoveel mogelijk te ontzien kreeg voldoende steun in de Kamer.