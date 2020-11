Militante islamisten onthoofden meer dan 50 burgers in Mozambique

De onthoofdingen zijn de laatste in een reeks gruwelijke aanvallen die de militanten sinds 2017 hebben uitgevoerd in de gasrijke provincie Cabo Delgado. Al zo’n 2000 mensen zijn omgekomen en ongeveer 430.000 dakloos geworden tijdens het conflict in de voornamelijk islamitische provincie.

De militanten zijn verbonden met de groep Islamitische Staat (IS), die meer voet aan de grond krijgt in zuidelijk Afrika. De groep buit armoede en werkloosheid uit om jongeren te rekruteren in hun strijd voor de islamitische heerschappij in het gebied. Veel lokale bewoners klagen dat ze weinig hebben geprofiteerd van de robijn- en gasindustrie in de provincie.