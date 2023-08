Jan (85) en Loes (84) diamanten echtpaar: 60 jaar in zelfde schuitje

Amsterdam - Ze zijn niet alleen trouw aan elkaar, maar ook aan hun beider favoriete sport: roeien. Jan Bauke Hoekstra en Louise Alida Dijkema gaven elkaar 60 jaar geleden in Amsterdam het jawoord. In het gezellige clubhuis van Roeivereeniging Willem III aan de Amstel ontvingen ze in 1963 hun gasten voor de receptie. En nu, voor hun diamanten huwelijksfeest, deden ze dat opnieuw. Voor de foto werd zelfs de trouwjurk even uit de mottenballen gehaald.

Varen over golven van geluk: de Amstel bracht Jan en Loes een leven lang liefde én een boot vol roeivriendinnen. In 1963 stapte het echtpaar in het huwelijksbootje (inzet). Ⓒ Matty van Wijnbergen