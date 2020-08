Ruim 2400 adressen achterhaald van afvaldumpers in Amsterdam

De gemeente voert nog een controle van de adressen uit, waarna mensen een boete kunnen krijgen van 95 euro. Zo’n 87 procent van de achterhaalde adressen leidt uiteindelijk tot een boete, zegt een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (SP, reiniging).

Dat er veel vuilnis wordt gedumpt, is volgens de woordvoerder niet per se omdat de container vol is. „In maar een heel klein percentage van de gevallen, minder dan 4 procent, zit de container waar het afval naast staat vol. Dus wat de reden dan wel is, blijft een mysterie”, aldus de woordvoerder. Wethouder Ivens zegt zelf in Het Parool dat het waarschijnlijk „een kwestie van luiheid is.”

Amsterdam wil met het nieuwe project, dat nu een maand bezig is, afval op straat tegengaan. De veertien ingeschakelde toezichthouders gaan samen met schoonmakers en vuilnismannen naar de plekken waar vaak vuilnis naast de containers ligt, op zoek naar gegevens. Tijdens die zoektocht heeft de gemeente ook een aantal gevallen van adresfraude ontdekt. Zo kwamen gevonden gegevens niet overeen met het adres van het huishouden dat in het basisregister van de gemeente staat.