Boetes voor echtpaar dat wapens op BLM-demonstranten richtte

Mark McCloskey werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 750 dollar (630 euro) terwijl Patricia McCloskey werd veroordeeld tot het betalen van 2000 dollar (1678 euro). Ze moesten ook de wapens inleveren die bij het incident gebruikt werden.

Het duo werd wereldwijd bekend door foto’s en video’s waarop te zien is dat ze met een pistool en een aanvalsgeweer actievoerders uit hun afgeschermde woonwijk willen weren. De demonstranten liepen in een mars door Saint Louis en kwamen daarbij langs het huis van het echtpaar. De protestmars was bedoeld om aandacht te vragen voor systemisch racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten.

„De aanklager heeft elke aanklacht laten vallen, behalve de beschuldiging dat ik andere mensen opzettelijk in direct gevaar heb gebracht voor lichamelijk letsel, en dat heb ik zeker gedaan. Daar waren de wapens voor en ik zou het zo weer doen als de maffia me benaderde”, zei Mark McCloskey na de rechtszitting.

Speciaal aanklager Richard Callahan zei donderdag tegen lokale media dat de straffen te billijken zijn vanwege de leeftijd van het echtpaar, het ontbreken van een strafblad en het feit dat niemand gewond raakte en er geen schoten werden gelost.

Toenmalig president Donald Trump heeft het echtpaar meerdere keren verdedigd. Hij noemde de aanklacht tegen de McClosleys onder meer „machtsmisbruik door justitie.”

Bekijk ook: Bewapend echtpaar Saint Louis spreekt op Republikeinse Conventie

Bekijk ook: Storm rond gewapend echtpaar krijgt staartje