Gevluchte Oksana en Olga: ’Hoop op leven in vrede in Oekraïne’

Premium Buitenland

Herhaalt de geschiedenis zich in Oekraïne? ’Terreur is het wapen, genocide het gevolg’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski was stellig nadat de wereld de lijken zag na de Russische aftocht bij Kiev: dit is genocide. Een beladen label dat Oekraïne ook op een andere zwarte periode in de geschiedenis internationaal erkend wil zien. De jaren 1932 en ’33, toen miljoenen Oekraïners o...