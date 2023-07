Vernietigende rapporten inspectie over jeugdinrichting Den Hey-Acker

In januari vorig jaar overleed de 21-jarige Kenneth Broere, nadat hij zijn begeleiders van Den Hey-Acker had gekidnapt, zo onthulde De Telegraaf destijds. De twintiger was aan het werk in een werkplaats buiten de gevangenis toen hij plotseling, onderweg terug naar de jeugdinrichting, onder dreiging van een vuurwapen twee personeelsleden gijzelde. Ze moesten onder dreiging van het wapen naar België rijden.

Eenmaal over de grens werd het doodsbange duo uit de wagen gezet. Op de Mallebaan in Brecht probeerde de Belgische politie, gealarmeerd door de medewerkers, de Peugeot tot stoppen te dwingen, waarna er een vuurgevecht losbarstte. Volgens getuigen opende Broere als eerste het vuur, waarna Belgische agenten terugschoten. Er zou zeker dertig keer zijn geschoten. Daarbij kwam Broere om het leven. Agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Broere zat een PIJ-maatregel, een soort jeugd-tbs, uit in Den Hey-Acker in Breda. Pijnlijk is dat Broere op het punt stond om zijn vrijheid volledig terug te krijgen. Hij zat in de laatste fase van zijn behandeling, ging sinds augustus al met onbegeleid verlof en werkte doordeweeks buiten de inrichting.

’Personeelstekort’

De inspectie concludeert dat een tekort aan personeel mede heeft geleid tot het drama. Er was te weinig tijd en aandacht voor behandeling, begeleiding en beveiliging van veroordeelden. Cruciale trainingen van medewerkers werden niet, of in ieder geval minder, uitgevoerd. Ook was er onduidelijkheid over de strenge procedures. Zo zaten alle begeleiders voor hem in de auto, terwijl er ook naast Kenneth een begeleider had moeten zitten. Hij is bovendien niet gefouilleerd voordat hij instapte, waardoor zijn wapen niet werd opgemerkt.

Er was ’te weinig scherpte’ bij de inrichting en een te hoge werkdruk. ’De veiligheid van de jongere, medewerkers en maatschappij kon niet meer gewaarborgd worden’, meldt het rapport, dat ook de nadruk legt op broodnodige verbetering en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Steekpartij

Een tweede rapport, dat net als het eerste maandag publiek wordt gemaakt, gaat over de trieste dood van een jonge veroordeelde in april vorig jaar, door een steekpartij in Den Hey-Acker. Deze jongen, die dezelfde vorm van jeugd-tbs had, werd in de huiskamer van de jeugdinrichting neergestoken door een groepsgenoot met een koksmes. Het slachtoffer verbleef pas een maand in Den Hey-Acker. Hij raakte ernstig gewond en overleed later.

Een tweede slachtoffer ontsnapte aan de dood, maar liep wel levensbedreigende verwondingen op. Twee begeleiders, onder wie een vrouwelijke, wisten ook ternauwernood aan de rondstekende dader te ontkomen. De dader werd in februari van dit jaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Het overlijden van deze jongen had deels dezelfde oorzaken, meldt het rapport. De medewerkers handelden op de dag van het steekincident grotendeels volgens afspraken en procedures, maar toch was er niet voldoende oog voor het voorkomen van agressie en geweld binnen de muren van de inrichting.

