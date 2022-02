VS roepen familieleden van diplomaten in Wit-Rusland op te vertrekken

„Als gevolg van een toename in ongebruikelijke en zorgwekkende militaire activiteiten van Rusland nabij de grens met Oekraïne moeten Amerikaanse staatsburgers in of Amerikanen die overwegen om naar Wit-Rusland te reizen zich realiseren dat de situatie onvoorspelbaar is en dat de spanning in de regio verhoogd is”, schrijft het ministerie in een verklaring.

Eerder werden de familieleden van het ambassadepersoneel in Oekraïne zelf al opgeroepen het land te verlaten. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft een deel van het ambassadepersoneel en hun familieleden uit Kiev teruggehaald.

VS houden rekening met inval

De VS houden rekening met een Russische inval in Oekraïne. President Vladimir Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens. Het Kremlin wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en garandeert dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap.

’Troepenopbouw Wit-Rusland’

De VS beschuldigden Rusland maandag ook van troepenopbouw in buurland Wit-Rusland. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Linda Thomas-Greenfield wil Rusland de ongeveer 5000 militairen die daar nu zijn gestationeerd versterken met nog zo’n 25.000 man. De troepen zouden zich op nog geen twee uur afstand van de Oekraïense hoofdstad Kiev bevinden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken voeren dinsdag telefonisch overleg over de toenemende spanningen rond Oekraïne en de NAVO.