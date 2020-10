Roderick Veelo nieuwe columnist De Telegraaf

Veelo (55) is nu nog werkzaam bij RTL. Eerder deze maand kondigde hij daar zijn vertrek aan. Hij werkte eerder onder andere voor de VARA, SBS6 en de Tros.

Veelo zegt uit te kijken naar zijn start bij De Telegraaf. „Ik neem het dagelijkse nieuws in volle breedte tot me. Van politiek, maatschappelijke onrust, Europa tot economische crises. Ik voel me bij veel betrokken, maar schrijf er graag met enige nuchterheid over. Verheug me zeer op mijn wekelijkse plek bij De Telegraaf.”

’Vlijmscherp’

Hoofdredacteur Paul Jansen is blij met zijn komst. „Roderick is een kritisch, onafhankelijk denker met een vlijmscherpe pen. Hij houdt politiek correct Nederland graag een spiegel voor, inclusief de media.”