Forse verkeershinder rond Amsterdam: A9 op de schop

Rijkswaterstaat (RWS) voert tussen knooppunt Velsen en Raasdorp groot onderhoud uit aan de verkeersslagader in Noord-Holland, waar dagelijks zo’n 85.000 auto’s en vrachtwagens richting Amsterdam en 84.000 richting Alkmaar overheen rijden.

Nieuw asfalt

„We vernieuwen het asfalt en herstellen de vangrails en de bermen, zodat de weg weer jarenlang mee kan. Van vrijdag 9 juli 21.00 uur tot woensdag 25 augustus 05.00 uur zijn daarom in beide richtingen minder rijstroken open voor verkeer. Bovendien zijn er geregeld diverse op- en afritten op dit traject van de A9 afgesloten. Het zijn forse ingrepen, waardoor automobilisten mogelijk wel een half uur lager onderweg zijn dan gebruikelijk”, voorziet Erik Suik van RWS.

Een weghelft afgesloten

Tijdens de werkzaamheden sluiten we telkens één weghelft af. Suik: „Op de weghelft waar we niet werken, zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar in elke richting. Dit betekent dat de capaciteit van de weg minder wordt en er vanwege de veiligheid een maximumsnelheid geldt van 70 kilometer per uur. Ook sluiten we op verschillende momenten op- en afritten van de A9 af voor verkeer richting Utrecht of Alkmaar.”

Er wordt zes weken lang dag en nacht met 50 tot 100 mensen tegelijk gewerkt om de hinder zo kort mogelijk te laten duren. „Verder staan er zo’n 800 gele borden langs de weg om het verkeer te begeleiden, wordt er ruim 140 kilometer aan tijdelijke markering gebruikt en staat er 11 kilometer aan barriers”, weet de zegsman. „Ons advies aan weggebruikers is hun reis goed voor te bereiden en onze site te volgen met de laatste stand van zaken.”

Veel drukte door mooi weer

„En volg de gele borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven. Zeker als het mooi weer wordt verwachten we veel drukte”, meent Suik, „omdat mensen dan de stranden op willen zoeken. Dan is het onder normale omstandigheden al druk, dus nu zal het helemaal bumper aan bumper staan. We raden dan ook aan te kiezen voor de fiets of openbaar vervoer. Zo rijden er bij mooi weer extra treinen richting de stranden.”

Ook op A10 merkbaar

Niet alleen op de A9 zal het druk zijn, ook op de omleidingsroutes zal het te merken zijn. Zelfs de A10 ontkomt niet aan de extra drukte want deze verkeersader wordt prominent gebruikt als alternatieve route.

Deze zomer wordt ook tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht gewerkt. Daar verbreedt RWS de A9 naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. In juli en augustus staan hierdoor tussen deze knooppunten verschillende afsluitingen van de A9 gepland, terwijl de op- en afrit Amstelveen-Stadshart aan de zuidzijde deze hele periode afgesloten is.