Advocaat Trump neemt ontslag

„Ik ben dol op de president en wens hem het beste”, aldus Dowd in een verklaring aan CNN.

Trump zou Dowds adviezen steeds vaker hebben genegeerd. De beslissing van de advocaat kwam drie dagen nadat Trump advocaat Joseph diGenova aan zijn team toevoegde. Trump ontkent dat hij Dowds naar de uitgang heeft geduwd.

Enkele dagen voor zijn vertrek sprak Dowds zich uit: het onderzoek van Mueller moest stoppen. Hij sprak namens de president, waarna de nieuwsheadlines meteen voor negatieve publiciteit zorgden. Dowds krabbelde terug: hij sprak namens zichzelf, stelde hij snel, maar het kwaad was geschied.

In het advocatenteam van Trump was toen al de nodige rumoer ontstaan, zo stellen meerdere bronnen aan CNN. Een van hen stelt dat Dowds’ vertrek een „gezamenlijke beslissing” was.