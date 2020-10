Nederland gaat door grens van 200.000 coronabesmettingen

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. Een man uit het Brabantse Loon op Zand had het coronavirus opgelopen tijdens een werkbezoek aan Italië. Daarna kwamen er snel meer gevallen bij. Eind maart en begin april was de eerste golf op zijn hoogtepunt. Daarna volgde een periode van relatieve rust, die van half april tot eind juli duurde. In augustus was er een klein piekje en in september begon de tweede golf. Aanvankelijk werden enkele honderden mensen per dag positief getest, maar al snel waren dat er enkele duizenden. Op dinsdag werd een nieuw dagrecord gevestigd met 7383 meldingen in een etmaal.

Op 23 september werd de 100.000e coronabesmetting in Nederland vastgesteld. Dat was op de 210e dag van de uitbraak in Nederland. Donderdag is dag 232.

De gemeente Amsterdam telt de meeste besmettingen. De hoofdstad registreert donderdag waarschijnlijk het 20.000e geval. Rotterdam zit sinds woensdag boven de 15.000 en Den Haag heeft net iets minder dan 11.000 positief geteste inwoners. Daarna zijn er 32 gemeenten met meer dan duizend besmettingen. Schiermonnikoog is de enige coronavrije gemeente.

Het werkelijke aantal mensen dat corona heeft gehad, zal overigens al ruim boven de 200.000 liggen. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Veel mensen zijn genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hebben. De laatste tijd is het moeilijk voor mensen met klachten om een afspraak voor een test te maken, door drukte bij de laboratoria. De overheid wil de capaciteit zo snel mogelijk vergroten.