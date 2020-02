Zuid-Afrika levert voor wapenhandel veroordeelde Kouwenhoven niet uit

De Nederlander werd in 2017 bij verstek veroordeeld tot negentien jaar celstraf wegens wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Eind van dat jaar werd hij op verzoek van het OM opgepakt in Kaapstad. Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten in afwachting van een besluit over het uitleveringsverzoek dat Nederland indiende. De procedure duurde lang en werd enkele keren uitgesteld.

Bekijk ook: Celstraf Kouwenhoven blijft in stand

De rechtbank in Zuid-Afrika baseert zich op een wet die bepaalt dat mensen niet worden uitgeleverd aan een land als de strafbare feiten niet daar zijn gepleegd. Nederland berechtte Kouwenhoven voor zaken die onder meer in Liberia en Guinee plaatsvonden.

Kouwenhoven heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Maar de Hoge Raad oordeelde eind 2018 dat de straf in stand blijft, waarmee deze definitief is geworden.

Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie kan nog in beroep tegen het oordeel van de rechtbank. Nederland heeft daarover contact, maar het is aan justitie in Zuid-Afrika om daarover te beslissen, zei de woordvoerder.

Los hiervan wil een Zuid-Afrikaanse mensenrechtengroepering dat Zuid-Afrika het visum voor de Nederlander intrekt. De organisatie stelt dat de Nederlander een extravagant en zorgeloos leven leidt in een chique wijk van Kaapstad en geen berouw toont over zijn daden.