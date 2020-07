’Hoop op levend terugvinden meisje (14) bij Ameland vervlogen’

„De kans daarop is heel erg klein. Zo reëel moeten we zijn”, meent een politiewoordvoerder. „ We zijn in ieder geval met man en macht aan het zoeken en hopen in ieder geval haar lichaam te vinden. Daar is alles nu op gericht.”

Ook Ron Corstanje van de Kustwacht Nederland zegt dat de kans eigenlijk uitgesloten is dat iemand het onder deze omstandigheden overleefd. „Hoop doet leven, maar in dit geval is dat niet van toepassing vrees ik. Het is nu zaak voor de familie dat ze gevonden wordt en daar zullen we alles voor doen.”

Het meisje was samen met haar vader en zusje gaan zwemmen ter hoogte van Nes. Het drietal raakte daarbij in de problemen, aldus de kustwacht. De vader en het zusje konden zichzelf redden en sloegen rond 22.30 uur alarm, omdat ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop werd een grootscheepse zoekoperatie opgestart die tot vannacht 03.30 uur duurde. Daarbij werden onder andere vijf reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en een helikopter van de kustwacht ingezet.

Zoektocht hervat

Toen het weer licht werd is de operatie om 05.30 uur hervat, waarbij ook een vliegtuigje van de kustwacht wordt ingezet. „Maar helaas vooralsnog zonder resultaat”, weet Corstanje. „Het toestel keert even terug naar Texel voor brandstof om daarna onverrichter zake weer terug te keren om verder te speuren.”

„We leven enorm mee met de familie van het vermiste meisje”, laat burgemeester Leo Pieter Stoel weten, die een groot deel van de nacht op het strand aanwezig was. „De familie verkeert in grote onzekerheid.” Ook spreekt hij zijn respect uit voor de hulpdiensten, de reddingsteams en de eilandbewoners die urenlang met schepen, auto’s en een helikopter op het water, strand en duinen hebben gezocht naar het meisje.