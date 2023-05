Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter sommeert gemeente installatie te verwijderen Einde aan blunderdossier: rioolgemaal na vijf jaar voor deur weggehaald

Door Sebastian Schramm Kopieer naar clipboard

De oorspronkelijke installatie (inzet) werd eerder door de gemeente al verlaagd zodat hij niet zichtbaar was vanuit de woonkamer.

Dordrecht - Na ruim vijf jaar is de laatste episode van de soap rond het verkeerd geplaatste rioolgemaal in Dordrecht van start gegaan. Het is de bedoeling dat het blunderdossier eind juli definitief een plekje krijgt in het gemeentelijk archief.