Dag 242 van de invasie LIVE | Russische en Amerikaanse defensieministers spreken voor het eerst in half jaar met elkaar

Een door Kiev zaterdag gepubliceerde foto van een grote brand. De Russen hebben het op de infrastructuur voorzien van Oekraïne, onder andere om het stroomnetwerk plat te leggen. Ⓒ ANP / EPA

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden en geldt als een van de bloedigste conflicten in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook dit weekend kwam het weer tot een Russisch rakettensalvo, waarbij vooral cruciale infrastructuur het doelwit is. In verscheidene regio's in Oekraïne is de stroom uitgevallen. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.