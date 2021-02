Tirol meer en meer op slot na uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavariant

Premium Buitenland

Het enige land ter wereld dat geen vaccins wil: ’Stoom, kruiden en een speciale smoothie zijn genoeg’

Er bestaat geen plan om te testen op het coronavirus. Geen plan om de bevolking te vaccineren. In Tanzania is dat allemaal niet nodig: volgens de regering is het Oost-Afrikaanse land namelijk ’helemaal coronavrij’. Burgers die zich onverhoopt toch niet lekker voelen, wordt aangeraden om ’stoom te in...