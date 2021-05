’Telefoonleverancier van de onderwereld’ verklaart geen valse facturen te hebben opgemaakt

„We werden gewoon de McDonald’s genoemd, we zaten in elk land en leverden overal telefoons”, aldus de man. Justitie heeft in 2016 Ennetcom ontmanteld en inzage gekregen in de ongeveer 3,6 miljoen versleutelde berichten. Dit heeft geleid tot tal van strafzaken.

Justitie zet vraagtekens bij de geldstromen en de facturen van M., die soms via Nederland en soms via Dubai liepen. Zo zouden op meerdere facturen de aantallen verkochte Blackberry’s niet kloppen. Bij M. zijn bij een doorzoeking grote contante geldbedragen gevonden.

Achteraf gezien en met de kennis van nu had hij de belastingzaken van zijn bedrijf Ennetcom wel anders gedaan, zo schetste hij. Volgens M. zit er echter geen „valsheid” achter de facturen. Dat er stromen via verschillende landen liepen, heeft volgens hem te maken met dat hij sommige zaken in Nederland en sommige zaken in Dubai deed. „Dubai is bijvoorbeeld waar ik inkoop. Tezamen staat het allemaal in de boeken.”

Het OM denkt ook dat hij sporen van misdrijven, die te vinden zouden zijn via Ennetcom, heeft gewist voor criminelen. Daarnaast is er een vuurwapen aangetroffen bij een doorzoeking. Het OM zal daar dinsdag later verder op ingaan.

Voor de zaak tegen M. staan ook op 27 mei en 1, 2 en 8 juni zittingen gepland.