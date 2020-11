Kabinet: sneller hulp bij schulden

Het kabinet gaat de periode dat iemand van goed gedrag moet zijn geweest om in de schuldsanering te komen flink inkorten. In plaats van vijf jaar, geldt er straks nog maar een termijn van twee jaar.

De schuldsanering, een ultiem redmiddel voor iemand die diep in het rood staat, is nu alleen beschikbaar voor schuldenaren die kunnen bewijzen dat ze de afgelopen vijf jaar ’te goeder trouw’ zijn geweest. Oftewel: dat hun schulden niet op een dubieuze manier zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door een groot aantal openstaande verkeersboetes, een drank- of drugsverslaving of het afsluiten van nieuwe leningen terwijl iemands schuld al torenhoog was.

Hardvochtig

Die grens van vijf jaar goed gedrag blijkt in de praktijk nogal hardvochtig te zijn, stippen Van ’t Wout en Dekker aan. Iemand met psychische problemen of een verslaving kan een keer in de fout gaan, en moet dan meteen weer vijf jaar wachten om in aanmerking te komen voor schuldsanering.

In theorie kunnen schuldenaren bij de rechter om coulance vragen, maar in werkelijkheid doet bijna niemand daar een beroep op. Het aantal uitgesproken schuldsaneringen loopt dan ook al jaren terug. Vijftien jaar geleden waren het nog zo’n 15.000, een jaar geleden minder dan 5000. Waar het aantal schuldsaneringen terugloopt, neemt het aantal huishoudens met problematische schulden de afgelopen jaren nauwelijks af.

Perspectief

Het kabinet wil de schuldsanering nu toegankelijker maken door de termijn van vijf naar twee jaar te verlagen. Dat moet ervoor zorgen dat minder mensen met hun schulden blijven hangen in een uitzichtloze situatie. En door de ’goede trouw’ wel als voorwaarde te houden, blijft de kwaadwillende schuldenaar volgens Van ’t Wout en Dekker wel buiten de deur.

Het kabinet gaat daarnaast regelen dat mensen die na een eerdere schuldensanering opnieuw in de problemen komen, daar makkelijker opnieuw in terecht kunnen komen. Nu kan dat pas na een periode van tien jaar. Maar straks krijgt de rechter de vrijheid om iemand eerder opnieuw toegang te geven tot de schuldensanering. Dan kan alleen als diegene daar buiten zijn schuld om – bijvoorbeeld door een economische crisis – weer behoefte aan heeft.

Reactietermijn

Een volgende maatregel van het kabinet om mensen niet te lang met hun schulden te laten zitten, is een verplichte reactietermijn voor schuldeisers. Wat die termijn precies wordt, moet Van ’t Wout nog uitwerken. De verplichting betekent niet dat schuldeisers ook mee moeten werken, alleen dat ze binnen die periode moeten reageren. Nu kan het opstellen van een betalingsregeling van iemand in de vrijwillige schuldhulpverlening nog flinke vertraging oplopen als één van de schuldeisers niet of pas na lange tijd reageert.

Het kabinet kijkt al langer naar een soepelere aanpak voor mensen met schulden. „Hoe sneller mensen schuldenvrij zijn, des te beter”, zegt Van ’t Wout. Die wens is door de coronacrisis alleen maar groter geworden. Van ’t Wouts voorganger Tamara van Ark waarschuwde voor de zomer al voor een ’boeggolf van mensen’ die met schulden in de problemen komen.