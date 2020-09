Wijkagent ontfermt zich over meisje (1,5) na ongeluk en sust haar in slaap

Na een aanrijding bij Ede, waar drie voertuigen bij betrokken waren, moest een zwangere vrouw naar het ziekenhuis vervoerd worden. „Voor de partner van het slachtoffer was geen plek meer in de ambulance. Wat doe je dan met deze beste meneer, die nog zwaar onder de indruk was, niet in zijn eigen land was, een auto vol met spullen had die weggesleept werd en de verantwoordelijkheid had over zijn 1,5 jarige dochtertje? Dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Dan ontferm je je over het kindje, zodat de man zijn handen vrij heeft om het nodige te organiseren.”

Volgens Boerendans lag het meisje „voordat ik het wist heerlijk in mijn armen te slapen.” De agent laadde vervolgens de spullen van de man in zijn politieauto om hem en zijn dochtertje naar het ziekenhuis te rijden, zodat het gezin weer samen kon zijn. Het letsel van de vrouw bleek uiteindelijk mee te vallen. „Dit zijn de momenten – het helpen van mensen - waar je het voor doet.”