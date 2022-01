Noord-Koreaanse overloper kon met zijn baan als schoonmaker ’nauwelijks de kost verdienen’

Door de terugkeer van de man is een discussie ontstaan over het leven van Noord-Koreaanse overlopers en de manier waarop ze in Zuid-Korea worden behandeld. Volgens een legerfunctionaris werd de Noord-Koreaan gezien als iemand van „een lagere klasse” en kon hij met zijn baan als schoonmaker „nauwelijks de kost verdienen”.

Komt niet vaak voor

De overheid zegt dat de man overheidssteun ontving voor onder meer huisvesting en medische behandelingen. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat de politie in het noorden van Seoul, die de man veiligheidsbescherming en andere zorg verleende, in juni zorgen had geuit over een mogelijke terugkeer naar het noorden. Er werd niks gedaan vanwege gebrek aan bewijs.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording heeft een onderzoek naar het beleid beloofd en betere steun voor overlopers. Het komt niet vaak voor dat overlopers teruggaan naar Noord-Korea. Sinds 2012 zijn dertig gevallen geregistreerd. Er wonen ongeveer 33.800 Noord-Koreanen in Zuid-Korea.

De man arriveerde vorig jaar in Zuid-Korea, nadat hij de zwaarbewaakte gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea’s had overgestoken. Hij keerde zaterdag via dezelfde route terug. Het is niet duidelijk hoe de Noord-Koreaan de bewakers heeft kunnen ontwijken. Dat wordt nog onderzocht. Overlopers reizen doorgaans via een ander land naar Zuid-Korea.