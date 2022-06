Politie houdt minderjarige jongen aan voor verkrachting op klaarlichte dag in Leiden

Dat meldt de politie van Leiden Midden op haar Facebookpagina. De verdachte werd dinsdag in het opsporingsprogramma Team West en op sociale media in beeld gebracht.

Niet lang daarna ontving de recherche meerdere tips in de zaak. Daarbij werd ook de naam van de verdachte genoemd. Hij is woensdag aangehouden en overgebracht voor verhoor naar het politiebureau. Zijn leeftijd is niet bekend gemaakt.

Op de beelden was een donkere man te zien die op zijn fiets zit. Hij vertrok met fiets vanaf de Drie Octoberstraat in Leiden in de richting van de Schelpenkade.

De 27-jarige vrouw werd maandag 13 juni om kwart voor twee ’s middags tegen de grond gewerkt ter hoogte van de Schelpenkade en verkracht. De man ging er na zijn daad vandoor toen de vrouw om hulp riep. Getuigen zagen hem wegrennen in de richting van de Drie Octoberstaat waar zijn fiets stond. Vervolgens reed hij in de richting van de Schelpenkade.