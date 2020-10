Kamer wil dat Blok vuist maakt tegen Turkije

Een meerderheid in de Tweede Kamer eist dat Blok in Europees verband een onderzoek initieert naar buitenlandse inmenging bij het conflict. Ook wil de Kamer dat Nederland en de EU de oorlogsretoriek van Erdogan veroordeelt en Turkije oproept zich in te spannen voor een staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach. De EU riep eerder op tot een staakt-het-vuren maar de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev liet daarna weten daar niet aan te willen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak vorige week zijn ongebreidelde steun uit aan Azerbeidzjan. ’Turkije staat met heel haar hart en al haar middelen’ achter de regering in Bakoe, zei de Turkse president. De Franse president Macron noemde de retoriek van Erdogan „onbezonnen en gevaarlijk” en heeft al verklaard de Turkse president hierover op het matje te roepen. „Ik dring er ook bij mijn NAVO-bondgenoten op aan om het gedrag van een mede-NAVO-lid onder ogen te zien”, aldus Macron. Volgens Franse en Russische inlichtingendiensten ronselt Turkije Syrische jihadisten om als huurlingen naar het bevochten gebied te sturen.

’Straaljager neergeschoten’

Armenië claimde onder meer ook dat het Turkse leger een van haar straaljagers uit de lucht heeft geschoten. Turkije ontkent de beweringen. Blok liet eerder weten de berichtgeving over door Turkije gestuurde huurlingen niet te kunnen verifiëren, en zei dat hij collega’s van beide landen al eerder heeft gebeld om op een wapenstilstand aan te dringen.

Formeel gezien is Nagorno-Karabach Azerbeidzjaans grondgebied, maar het wordt grotendeels bewoond en bestuurd door etnische Armeniërs. Armenië stelt dan ook het historische recht over het bergachtige gebied te hebben. De twee voormalige Sovjetlanden liggen al lang in de clinch over Nagorno-Karabach, maar afgelopen week escaleerde het geweld aldaar. Vooral de regio rondom de hoofdstad Stepanakert heeft het zwaar te verduren. Er is een onbekend aantal (burger)doden gevallen.