Iets meer ziekenhuisopnames door toename besmettingen

Dat komt naar voren uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen verblijven zaterdag 18 Covid-19-patiënten, één meer dan vrijdag.

Daarnaast liggen 596 andere patiënten op de ic, vier meer dan een dag eerder. Het aantal ziekenhuisopnames in verband met Covid-19 buiten de ic bedraagt 91; dat zijn er zeventien meer dan een dag eerder.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat het belangrijk is om de toenemende verspreiding van het virus in te dammen. „Het geruststellende nieuws is dat het huidig aantal naar verwachting op korte termijn niet zal leiden tot een grote stijging van het aantal ziekenhuisopnames”, aldus Kuipers.