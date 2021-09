Aantal moorden in de VS in 2020 met 30 procent gestegen

76 procent van de moorden vorig jaar werd gepleegd met vuurwapens, dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. In Houston werd zelfs een stijging van 55 procent geregistreerd van het aantal moorden dat op die manier wordt gepleegd, aldus The Washington Post.

Deskundigen hebben geen pasklare verklaring voor de stijging. Sommigen brengen die in verband met de pandemie en de destabiliserende effecten daarvan, terwijl anderen de toename wijten aan de gevolgen van grootschalige betogingen tegen politiegeweld of de toename van de wapenverkoop.

De federale politie heeft nog geen gegevens vrijgegeven voor 2021, maar voorlopige cijfers uit de grote steden van het land wijzen niet op een daling.

In 2020 waren er in de Verenigde Staten 6,5 moorden per 100.000 inwoners. In Mexico bedroeg dat 35, in Brazilië 27 en in Rusland 8, volgens de laatste cijfers van de Wereldbank.