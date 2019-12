Bloedend publiek en politie in zaal bij duel amateurvolleybal

„Het was op de tribunes zeer luidruchtig. Supporters van Avior zaten met kannen bier op de tribune”, zegt DVO-trainer Frans Jordens tegen De Gelderlander. Volgens Jordens trommelden het publiek bovendien hard. „Dat is niet fijn, maar dat mag. Ze hingen echter ook over de balustrade en riepen ’1, 2, 3, mis’ als een van mijn speelsters moest serveren. Dat is niet erg sportief.” De trainer kon bovendien de alcoholische versnaperingen die op de tribune werden genuttigd niet echt waarderen. „Ik vind het vreemd.”

Na afloop van de wedstrijd in de derde divisie, die DVO met 3-2 won, werd de sfeer nog grimmiger. Trainer Jordens vertelt aan de regionale krant dat een van de DVO-fans een glas bier in het gezicht kreeg. „Het glas kwam gevaarlijk dicht in de buurt van het gezicht van onze supporter. Dat meisje dat met het bier gooide, kreeg een duw en kwam ten val, ook omdat ze al wankel op haar benen stond. Ze had een wond in het gezicht en bloedde.”

Uniek

Politie kwam uiteindelijk de zaal in om de rust te doen wederkeren. „Ik heb in mijn lange loopbaan als volleybaltrainer nog nooit eerder zoiets meegemaakt”, besluit Frans Jordens.