Echtpaar schenkt 125 miljoen dollar aan museum New York en krijgt naam op gebouw

Het Metropolitan Museum of Art in New York. Ⓒ AFP

NEW YORK - Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft een financiële donatie van 125 miljoen dollar ontvangen, maakte het kunstinstituut dinsdag (lokale tijd) bekend. De gift is de grootste in de geschiedenis van 'het Met', zoals het museum ook wel wordt genoemd. Het bedrag stelt het Met in staat een langgewenst renovatieproject te voltooien.