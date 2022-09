Onderzoekers vinden skelet van 31.000 jaar oud zonder linkervoet: ’Dit verandert kennis van mensheid’

Het team onderzocht historische, culturele overblijfselen in de jungle van Borneo. Daar stuitten ze op stenen markeringen boven de grond, wat wees op een begraafplaats. Na elf dagen graven vond het team de botten van een jager-verzamelaar. Uit een analyse bleek dat deze persoon 31.000 jaar geleden op Borneo rondliep. Maar diegene miste de laatste zes tot negen jaar een onderbeen en voet.

Deze lichaamsdelen zouden zijn geamputeerd, want het been was verder vrij van schade, aldus het team. Ook was het bot van het geamputeerde been deels teruggegroeid, wat volgens de onderzoekers duidt op een amputatie, een aantal jaar voordat deze persoon werd begraven. Bovendien was de stomp van de voet egaal, waardoor het geen ongeluk of aanval door een dier kon zijn. Tim Maloney, een onderzoeker aan de Griffith Universiteit in Australië en betrokken bij het project, benadrukt dat het geamputeerde been niet is gaan infecteren en niet verbrijzeld is. Een geslaagde operatie dus.

Niet eerder vonden onderzoekers bewijs voor een amputatie die dusdanig lang geleden was uitgevoerd. Zelfs tienduizenden jaren eerder dan complexe medische handelingen uitgevoerd in Eurazië. Destijds dachten onderzoekers dat iemand een amputatie van een ledemaat meer dan 10.000 jaar geleden niet zou overleven. Voorheen was de oudste bekende amputatie van een ledemaat 7000 jaar geleden uitgevoerd. Maloney noemt de ontdekking tegen The Guardian ’een absolute droom voor een archeoloog’.

Vondst verandert kennis van mensheid

De vondst is zo bijzonder omdat het aantoont dat naastenliefde (voor de minderbedeelde) in die tijd ook voorkwam, aldus een osteoarcheoloog tegen de Volkskrant. Het gevonden skelet is van een volwassen persoon, die na de amputatie misschien nog wel negen jaar heeft geleefd. De groep waarin deze persoon leefde, hield hem mogelijk uit liefde in leven. Terwijl het naar alle waarschijnlijkheid moeilijker was voor deze persoon om zonder onderbeen zijn of haar rol als jager-verzamelaar te vervullen. Toch acht de onderzoeker het niet bewezen dat het been daadwerkelijk geamputeerd is.

„Deze vondst verandert de bekende geschiedenis van medisch ingrijpen en kennis van de mensheid”, zei Maloney. Oftewel: mensen beheersten in die tijd al complexe medische operaties die iemand in leven wisten te houden, zelfs na een amputatie. Hiervoor is kennis vereist over de autonomie van een lichaam, inclusief aders, vaten en zenuwen. Om zo fataal bloedverlies en infecties te voorkomen, stelt hij. Een andere onderzoeker die niet bij het project betrokken was, zegt tegen de Britse krant dat het laat zien dat onze voorouders net zo slim waren als dat wij zijn.

De resultaten publiceerde het onderzoeksteam in Nature.