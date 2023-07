Bosbrand op La Palma lijkt door mensen te zijn veroorzaakt

SANTA CRUZ DE LA PALMA - De Spaanse politie vermoedt dat de bosbrand op het eiland La Palma, onderdeel van de Canarische Eilanden, is begonnen op een nachtelijk feest in een recreatiegebied. In de zeer dunbevolkte bosrijke streek circa 20 kilometer ten noordwesten van de stad Santa Cruz de la Palma is een groot stuk bos in de as gelegd. Het getroffen gebied zou echter niet zo groot zijn als aanvankelijk beweerd en maandag werd ervan uitgegaan dat er duizend hectare bos is afgebrand.