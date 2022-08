NOS, Powned en WNL doen niet mee aan tv-actie Ter Apel

Na de zoveelste nacht waarin honderden asielzoekers in Ter Apel buiten sliepen, traden de initiatiefnemers donderdag naar buiten met het idee voor een omroepactie. Daarvoor staat zaterdag een bijeenkomst gepland met als deelnemers onder meer omroepen, verschillende BN’ers, asieladvocaten en ’community-leiders van de Afghaanse gemeenschap’.

Vrijdag was over de kwestie ook al een overleg van het College van Omroepen (CVO). Powned was daar niet bij. „Natuurlijk zien wij ook wat er daar in Ter Apel gebeurt en laat ons dat niet koud.”, legt voorzitter Weesie uit. „Maar actievoeren zien wij niet als een kerntaak van de publieke omroep. En dus ook niet van Powned.”

’Activisme’

„Particuliere initiatieven mogen natuurlijk altijd”, voegt hij daaraan toe. „Alleen denk ik dat zulk soort activisme schuurt met onze primaire taak: verslaglegging van wat er gebeurt. Dat kan niet meer op een objectieve manier als je zelf op de barricaden staat.”

Tijdens het CVO-overleg van vrijdag, bleek dat WNL en de NOS om diezelfde reden hun twijfels hebben. „Wij maken alleen maar journalistieke programma’s”, reageert WNL-hoofredacteur Bert Huisjes. „Dat maakt het lastig om aan zo’n actie een bijdrage te leveren. Daarom zien we hierin dus voor ons geen rol weggelegd. We willen het onderwerp journalistiek blijven benaderen. Daarvoor is afstand nodig.”

’Tandenborstels’

„Bovendien: wat zou je moeten doen?” stelt Huisjes. „Dekens uitdelen? Tandenborstels? Uiteindelijk zullen de problemen in Ter Apel toch echt politiek-bestuurlijk moeten worden opgelost.”

De NOS laat bij monde van een woordvoerder eveneens weten dat deze omroep deelname aan een actie niet bij de eigen taak vindt passen. „Andere omroepen zijn meer idealistisch in hun maatschappelijke betrokkenheid en vanuit die achtergrond begrijpen we dit initiatief. Maar onze taak als NOS is om onafhankelijke journalistiek te bedrijven en verslag doen van wat er in de wereld gebeurt, ook in Ter Apel. Dat zullen we blijven doen.”