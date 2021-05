’Oplichter aasde op beloning in zaak overleden model Ivana Smit’

De anonieme tipgever meldde zich kort nadat de familie een beloning van 50.000 dollar uitloofde voor een tip die meer licht kon werpen op de mysterieuze dood van Smit. De aanbieder wilde betaald worden in bitcoin. Dat schrijft Sébas Diekstra, de advocaat van de familie, in zijn 3 juni te verschijnen boek Ivana.

De jonge vrouw overleed na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur, nadat ze de avond had doorgebracht met het echtpaar Alexander en Luna Johnson. Haar familie gelooft niet dat er sprake is van een ongeluk, wat de rechtbank eerder oordeelde.

Kennis van de zaak

De tipgever had volgens de advocaat veel kennis van de zaak, bijvoorbeeld over verwondingen van Smit. Diekstra vraagt om bewijs dat er daadwerkelijk beeldmateriaal is van de ruzie op de fatale avond, maar dat blijft achterwege. De familie van de Nederlandse vrouw overweegt te betalen, maar dat gebeurt op advies van de advocaat niet. „De aanbieder blijft beweren over explosief materiaal te beschikken, maar dat verhaal klinkt steeds ongeloofwaardiger. Dus verbreek ik het contact, dit is zonde van de tijd”, staat in het boek.

Uiteindelijk is er nooit enig beeldmateriaal gekomen. „We hebben kennelijk te maken met iemand die een rouwende familie snel nog even wat geld afhandig wil maken.”

De zaak rond de dood van Smit is nog altijd niet afgerond. Het gerechtshof oordeelde echter eind 2019 dat de 18-jarige Smit „omkwam door het handelen van derden.” Het onderzoek is daarop heropend, de politie spreekt inmiddels van een ’moordonderzoek’.