Engelandvaarder Leo Hendrikx (99) overleden

Engelandvaarders zagen tijdens de Tweede Wereldoorlog kans om naar Engeland te vluchten. Daar sloten ze zich bij geallieerde strijdtroepen aan om te helpen bij de bevrijding van Nederland.

Ex-piloot Hendrikx verliet het bezette Nederland in 1941. Na een reis via Frankrijk, Spanje en Portugal kwam hij in Canada terecht en uiteindelijk in Engeland. Daar kwam hij eind 1942 aan. Hendrikx werd op 1 april 1945 met zijn bommenwerper boven Nederland neergeschoten. Hij raakte ernstig gewond en verdween in krijgsgevangenschap, maar werd een paar weken later door de Canadezen bevrijd.

Er waren in totaal ruim 1700 Engelandvaarders.