Ruimtevlucht Branson raakte tijdens vlucht van koers, luchtvaartautoriteit VS onderzoekt problemen

De problemen zouden volgens The New Yorker zijn ontstaan op zo’n 32 kilometer boven de aardoppervlakte, waar de raket niet verticaal genoeg zou hebben gevlogen. Het ruimtevaartuig werd gelanceerd op een hoogte van ruim 15 kilometer vanaf een draagvliegtuig. Daarna vloog de raket op eigen kracht de ruimte in waar de bemanning een paar minuten gewichtloos was, voor de daling naar de aarde werd ingezet. Aan boord van het toestel waren behalve Branson ook twee piloten en drie missiespecialisten.