Binnenland

’Frank O. sloeg dochters met riem en smeerde hun geslachtsdelen in met peper’

Voor het over een periode van zeven tot negen jaar mishandelen en vernederen van twee van zijn vier dochters hoorde de 45-jarige Frank O. uit Zaandam vrijdag bij de rechtbank in Alkmaar drie jaar cel tegen zich eisen. O. zelf bagatelliseerde de ellenlange aanklacht en zegt over een van zijn dochters...