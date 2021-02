Diplomaten in paniek: FBI werd op Duitse special forces afgestuurd

Dat schrijven internationale media waaronder The Telegraph. De Duitsers wilden koste wat kost hun missie geheim houden. Dat liep bijna fout af, omdat een ziekenhuis vermoedde dat extremisten een terreuraanval voorbereidden. Onkunde van Duitse kant hielp ook niet.

Het begon allemaal met een onschuldige missie. Het Duitse Kommando Spezialkräfte (KSK), een gezelschap van de allerbeste soldaten die uit de Bundeswehr worden gerekruteerd, traint regelmatig in Arizona. Bij de stad Eloy zijn de weersomstandigheden voor parachutespringen ideaal.

Ziekenhuis

Dat trainingskamp is ook helemaal niet geheim. Het Duitse leger plaatste eerder video’s van de oefeningen op sociale media. Maar toen twee Duitse soldaten naar een ziekenhuis in de buurt werden gestuurd om te inventariseren of soldaten zorg konden krijgen als iemand gewond zou raken, ging het mis. Zij weigerden hun ID-kaart te laten zien. Geheim, vonden ze. Daarop kreeg het ziekenhuis argwaan.

De Kommando Spezialkräfte op een eerdere missie in Duitsland zelf. Ⓒ Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

Het ziekenhuis schakelde de FBI in, die op zijn beurt de Duitse ambassade belde.

Dan komt de klucht pas echt tot wasdom; de Duitsers waren zo aan hun geheimhouding gehecht dat ze de eigen ambassade niet hadden ingelicht. „Het hele incident ontwikkelde zich tot een farce”, schrijft The Telegraph.

Diplomaten

Uiteindelijk werd enige tijd druk heen-en-weer getelefoneerd tussen Berlijn en Washington, waarna de missie boven tafel kwam. Eind goed al goed. Al blijft het schaamrood op de kaken van de Duitse leger staan. „Het feit dat de soldaten zich enkel met Navo-orders identificeerden, heeft vermoedelijk voor argwaan gezorgd in het ziekenhuis”, zo blikt een woordvoerder nog eens terug. „Uiteindelijk kwam het via de ambassade wel goed.”

De Kommando Spezialkräfte (KSK) heeft sowieso een moeilijke tijd omdat de unit gedeeltelijk werd ontmanteld nadat extreem-rechtse sympathieën alom vertegenwoordigd bleken. Ook zou een oogje worden dichtgeknepen als leden kogels stelen voor privégebruik. Om problemen in het buitenland in ieder geval af te wenden, heeft de dienst nieuwe richtlijnen gekregen waarin het alle bezoekjes aan de Verenigde Staten vooraf bij de ambassade moet melden.