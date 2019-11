Hof dreigt AD-journaliste Nadia Berkelder te gijzelen

Advocate Inez Weski heeft in de zaak tegen haar veroordeelde cliënt Mourad T. AD-journaliste Nadia Berkelder laten oproepen als getuige. Ⓒ ANP

Den Haag - De in september 2017 wegens witwassen en het bezit van een partij vuurwapens door de Rotterdamse rechtbank tot vier jaar cel veroordeelde Mourad T. (39), staat vandaag in hoger beroep terecht. Zijn advocate Inez Weski heeft in deze zaak AD-journaliste Nadia Berkelder laten oproepen als getuige.