Verdachte aanslagen Parijs betuigt spijt tegenover slachtoffers

De spijtbetuiging kwam aan het einde van zijn getuigenverklaring die drie dagen duurde. „Ik wil mijn medeleven betuigen en mijn excuses aanbieden aan alle slachtoffers”, zei de 32-jarige man. „Ik weet dat haat blijvend is. Ik vraag jullie vandaag om mij met mate te haten.” Ook vroeg hij om vergiffenis.

Bij de jihadistische aanvallen op onder meer concertzaal Bataclan en het stadion Stade de France vielen 130 doden en honderden gewonden. Er werd op de slachtoffers geschoten en ook gingen er bommen af. Abdeslam sloeg als enige overlevende op de vlucht. Hij werd in maart 2016 opgepakt in het Belgische Molenbeek.

Abdeslam had in Parijs een bomgordel om. Die ging niet af. De man zegt zelf dat hij zich had bedacht, maar volgens een medeverdachte, die wapens en logistieke steun zou hebben geleverd, durfde Abdeslam niet. De andere verdachte meende zich te herinneren dat Abdeslam een dag na de aanslagen vertelde dat zijn bomgordel het niet deed. Abdeslam had eerder toegegeven te hebben gelogen over zijn bomgordel.

In de rechtbank in Parijs staan in totaal twintig verdachten terecht. Abdeslam is de enige die direct wordt beschuldigd van moord, poging tot moord en gijzeling. Tijdens het proces beantwoorden de verdachten vragen over onder meer de herkomst van de wapens en het plannen van de aanslagen.