Familie zet apparatuur slachtoffer (16) schietpartij uit

Volgens de moeder van het Jaelynn Willey is het meisje hersendood en is er geen kans dat ze ooit nog bij kennis komt. Het is vrijwel zeker dat het meisje spoedig na het uitschakelen van de apparatuur overlijdt.

De jongen die op een middelbare school in de Amerikaanse stad Baltimore op het meisje en een medescholier schoot, overleed in een ziekenhuis nadat hij door een beveiliger was neergeschoten. Het andere slachtoffer, een jongen, overleefde de schietpartij. Over het motief is nog onduidelijkheid.

Wapenbezit

De schietpartij komt bijna een week na scholierenprotesten in heel het land tegen de wetgeving over wapenbezit die in de meeste staten veel te laks zou zijn. Aanleiding was het bloedbad van 14 februari in Florida waar een negentienjarige voormalige scholier op een ’high school’ met een semi-automatisch wapen veertien scholieren en drie volwassenen doodschoot.

Ⓒ Facebook / Jaelynn Willey