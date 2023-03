Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe Moskou propaganda opdringt aan burgers: ’Het Westen wil Rusland opdelen’

Door Mischa van Diepen

Volgens Russische propagandakanalen zijn de Verenigde Staten en zijn NAVO-bondgenoten uit op de opdeling van Rusland Ⓒ Foto ANP/HH

MOSKOU - Naar hém luistert Poetin wel en dat is geen goed teken. Nikolaj Patroesjev, secretaris van de Russische Veiligheidsraad, stelt in een interview dat het Westen uit is „op het verdere uiteenvallen van Rusland.” De plannen liggen op straat met een kaart die Rusland in 34 onafhankelijke staten verbrokkelt. Hoe werd deze theorie het schrikbeeld van de Russische propaganda?