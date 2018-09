Foodwatch: ’Stop met reclame Red Bull door Max Verstappen’

„In 2014 waarschuwde een groep wetenschappers verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatie al voor de agressieve marketing van producenten van energiedranken gericht op jongeren en sport. Ze riep overheden op in te grijpen” herinnert foodwatch zich.

„Kinderartsen zien op de eerste hulp de gevolgen van een hoge consumptie: van slaapproblemen en hartritmestoornissen tot zelfs nierfalen. Begin dit jaar bepleitten zij een verbod op energiedranken onder de 16 jaar”, aldus foodwatch verder.

Juist tijdens het sporten is een energiedrankje linke soep, zegt foodwatch.

Red Bull: juiste voorlichting

Volgens Red Bull richt het bedrijf zich op een doelgroep vanaf zestien jaar en adverteert het op een doelgroep vanaf achttien jaar. „Sport is echter van alle leeftijden en succesvolle atleten bereiken heel Nederland. Op verpakkingen van energiedranken staat vermeld ’niet aanbevolen voor kinderen’ en Red Bull zorgt ook voor de juiste voorlichting over sport- en energiedranken in sportkantines.

De atleten met wie Red Bull samenwerkt, drinken Red Bull omdat ze suiker en cafeïne willen binnenkrijgen als brandstof voor hun training of wedstrijd, in combinatie met water”, aldus Red Bull.