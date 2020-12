LIVE | Bruls: kijken naar inzet leger in de zorg

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, gaat maandag in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de inzet van het leger in de zorg. Dat zei hij zondagavond in Nieuwsuur. Daarmee reageert Bruls op de brief die veiligheidsregio’s Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente hebben gestuurd aan de ministeries van Defensie en VWS, waarin ze de noodklok luiden over de capaciteit in de zorg in de strijd tegen het coronavirus.

In de brief vragen de veiligheidsregio’s om militaire bijstand in de verpleeg- en verzorgingshuizen vanwege een tekort aan personeel als gevolg van ziekteverzuim en quarantainemaatregelen. Komt die hulp niet, dan dreigt het zwartste scenario en kan het minimumniveau aan zorg niet meer geleverd worden. „Collega’s doen dit verzoek niet zomaar. Dan is er al gekeken hoe ziekenhuizen en verpleeghuizen elkaar kunnen helpen, dus als je dit vraagt is de nood tot grote hoogte gestegen”, zegt Bruls. Overigens spelen deze zorgen ook bij andere regio’s, aldus Bruls.

Ondersteuning

Er is een behoefte aan handen aan het bed, maar ook aan ondersteuning bij logistieke zaken waarvoor een medisch diploma niet noodzakelijk is, stelt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het Rode Kruis is daarvoor al gevraagd in verschillende regio’s om te helpen, nu wordt een beroep gedaan op het leger.

Het ministerie van Defensie bevestigde zondag dat het in overleg is. Defensie onderzoekt intern hoe bij te kunnen springen. Welke capaciteit Defensie daarvoor heeft, hangt af van het verzoek. „Handjes hebben we heel veel, maar als ze specifieke verpleegkundigen of artsen willen, wordt het lastig”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. „Tien mensen van ons helpen in een verzorgingshuis in Ede. Dat zijn verzorgers en verpleegkundigen, maar ook mensen die bijvoorbeeld adviseren over hygiëne. In het UMC Utrecht helpen 160 militairen op de corona-afdelingen. En dan hebben we ook nog onze eigen werkzaamheden waar we mensen voor nodig hebben.”

Daarnaast heeft Defensie 1000 militairen klaarstaan om te helpen in de teststraten. „Dat zijn werkzaamheden waarvoor je makkelijk omgeschoold kan worden. Werkzaamheden van verpleegkundigen of artsen uitvoeren, dat wordt lastig als je scherpschutter bent.”

