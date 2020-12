LIVE | Immunoloog Anthony Fauci waarschuwt voor nieuwe coronagolf na kerst

De vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci waarschuwt dat na de kerstvakantie de coronapandemie nog harder kan toeslaan in zijn land. Omdat veel Amerikanen rond Kerstmis op reis gingen, maakt hij zich zorgen over een nieuwe golf van besmettingen.

Daardoor kan het zorgsysteem in de Verenigde Staten een „kritiek punt” bereiken, zei de topexpert zondag bij CNN. Gemiddeld liggen er dagelijks zo’n 120.000 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. 1 op de 1000 Amerikanen is gestorven aan het longvirus, een mijlpaal die afgelopen week met ruim 330.000 doden bereikt werd. De meesten van hen zijn zeventig jaar of ouder.

Ondanks de waarschuwing om thuis te blijven, gingen veel Amerikanen toch op pad. Woensdag stapten bijna 1,2 miljoen mensen in het vliegtuig, het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de pandemie.

Na de vakantie rond de Amerikaanse feestdag Thanksgiving vorige maand, sloeg het virus in december weer harder toe in de VS, met meer dan 200.000 nieuwe gevallen en soms meer dan 3000 doden per dag.

