LIVE | Meerdere teststraten dicht vanwege storm

Na de teststraat in Zaandam zijn ook die in Dordrecht, Vlissingen en Zoetermeer gesloten vanwege de storm. Dat melden verschillende media, waaronder de NOS, Omroep West en Omroep Zeeland.

In Vlissingen zit de teststraat in tenten. Mensen die daar getest zouden worden, kunnen nu terecht in de Zeelandhallen in Goes, schrijft Omroep Zeeland. In de Dordtse teststraat is het volgens de GGD Zuid-Holland Zuid te gevaarlijk. Mensen worden gebeld om andere afspraken in te plannen. Volgens een woordvoerder van de GGD Haaglanden was het vanwege de harde wind niet verantwoord om de testlocatie in Zoetermeer, die buiten op een parkeerterrein staat, open te houden, schrijft Omroep West. Mensen die er vandaag een afspraak hadden, worden gebeld en doorverwezen naar andere testlocaties in de regio.

