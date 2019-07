Aivin (19) graaft iets op waar archeologen bij kwijlen

Aivin aan het werk tijdens zijn eerste opgraving. Ⓒ Eigen foto

Barcelona - Aivin Gast (19) is eerstejaars student archeologie aan de universiteit van Oxford en zal zijn eerste praktijkopdracht niet snel vergeten. Tijdens zijn ’eerste opgraving’ in Los Bañales bij de gemeente Uncastillo in het oosten van Spanje, deed Aivin een vondst waar de Spaanse archeologen erg opgewonden over zijn: een stukje oorbel uit de Romeinse tijd, uit het laatste deel van de derde eeuw. „Het bleek de eerste oorbel te zijn die daar werd gevonden, en ook pas het tweede stukje goud”, vertelt het archeologie-talent trots.