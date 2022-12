’Bij drukte extra reistijd tot 1,5 uur’ A12 Zoetermeer dagen dicht voor ontmantelen deel brug

Ⓒ Regio15

ZOETERMEER - Dinsdagavond omstreeks 22.00 uur is begonnen met het ontmantelen van een deel van de Nelson Mandelabrug die over de snelweg A12 bij Zoetermeer loopt. De snelweg is in beide richtingen dicht en blijft dat naar verwachting tot en met zaterdagochtend 31 december 08.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging door omleidingen.