Rapport over omstreden mondkapjesdeal waarschijnlijk niet voor zomerreces klaar

Eerder deze week zei de minister nog dat het rapport naar de handel en wandel van onder anderen Sywert van Lienden wel klaar zou zijn voor het zomerreces begint. Volgens Helder moet er een ’redelijke termijn’ zijn voor wederhoor. Dat kan mogelijk twee weken kosten. Helder laat nog in het midden of ze het onderzoeksrapport tijdens het zomerreces, zonder kabinetsreactie, naar de Kamer stuurt. Een andere mogelijkheid is dat ze het rapport na het reces verstuurt, inclusief kabinetsreactie.

Eerder dit jaar kwam voormalig coronaminister (en huidig woonminister) Hugo de Jonge in de problemen toen bleek dat Sywert van Lienden contact had gehad met De Jonge en appte over zijn mondkapjesplannen. Eerder ontkende De Jonge stellig dat hij betrokkenheid had, maar uit Wob-documenten bleek dat er wel degelijk contact was tussen de twee. Van Lienden zat toen bij het CDA en stuurde de minister rechtstreeks apps. De Jonge drong er vervolgens bij een topambtenaar op aan om contact te leggen met Van Lienden, ondanks dat een eerdere contactpoging al was afgewezen door de centrale inkooporganisatie voor nieuwe medische hulpmiddelen. In de Tweede Kamer werd De Jonge in april bevraagd over zijn rol.

De voormalig coronaminister liep veel politieke averij op, net als VVD-minister Helder die ’staatsrechtelijk’ verantwoordelijk is geworden nu De Jonge een andere ministerspost bezit in het nieuwe kabinet. Er werden moties van wantrouwen en afkeuring tegen De Jonge ingediend, maar die haalden geen meerderheid. Met het uitgebreide onderzoek door Deloitte, dat ook forensisch onderzoek bevat, zou meer duidelijkheid over de hele gang van zaken moeten worden gebracht, werd destijds beloofd.

Van Lienden en zijn compagnons werden begin maart opgepakt vanwege een onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op ruim €11,5 miljoen in het strafrechtelijk onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat onderzoek loopt ook nog.