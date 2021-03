Celstraf voor afsteken vuurwerk in zak met poep bij woning

Door de ontploffing in de nacht van 22 mei vorig jaar ontstond forse schade aan onder meer de voordeur, het kozijn en de brievenbus van het vrouwelijke slachtoffer. Daarnaast waren de woning en de voortuin besmeurd met ontlasting. De man kon worden opgespoord omdat hij DNA had achtergelaten bij het dichtknopen van de zak.

Psychische schade

De vrouw heeft psychische schade opgelopen en ondervindt nog steeds veel last. Ze is volgens de rechtbank niet in levensgevaar geweest. De verdachte liep nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling. De rechtbank verlengt de proeftijd van die zaak met een jaar.