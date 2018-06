Mysterie rond SOS-teken van keien

Een helikopterpiloot zag de internationale noodkreet SOS, gemaakt met stenen, tijdens een vlucht over het gebied en waarschuwde de hulpdiensten.

De politie is al in het gebied geweest om te zoeken naar iemand in nood, maar er werd niemand - dood of levend - aangetroffen. Zelfs geen enkel spoor van ’recentelijke menselijke activiteiten’.

De vraag is nu hoe lang geleden de noodkreet is gedaan, of er iemand is die hulp nodig heeft, of dat het mogelijk om een slechte grap gaat.

„We zoeken uit of er iemand vermist is in dit gebied”, schrijft de politie, die wanhopig op zoek is naar tips, op Facebook.